Kuzey Makedonya İstanbul Başkonsolosu Ago, Edirne Valisi Kırbıyık'ı ziyaret etti

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EDİRNE (AA) - Kuzey Makedonya İstanbul Başkonsolosu Aktan Ago, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ı ziyaret etti.

Kırbıyık ziyarette, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında eskiye dayanan ilişkiler bulunduğunu söyledi.

Kuzey Makedonya'da yaşayan Türklerin ve sosyo ekonomik ilişkilerin iki ülkeyi güçlü şekilde birbirine bağladığını belirten Kırbıyık, şunları kaydetti:



"Kuzey Makedonya'nın ve Balkanların gelişimini yakından ilgilendiren her konuda desteğe hazırız. İki ülke arasında kültürel, ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da gelişmesi için uğraş vermekteyiz. Özellikle eğitim alanında, Trakya Üniversitesi Kuzey Makedonya'dan gelen ciddi sayıda öğrencimize ev sahipliği yapmaktadır. Bundan sonra sizlerle daha çok bir araya gelerek yeni iş birliklerinin oluşması konusunda tüm desteğimizi vermeye hazırız."

Ago da desteği dolayısıyla Vali Kırbıyık'a teşekkür etti.

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