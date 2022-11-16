Edirne İl Özel İdaresi Yatırım İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı

EDİRNE (AA) - Edirne İl Özel İdaresi Yatırım İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, Vali H. Kürşat Kırbıyık başkanlığında yapıldı.

İl Özel İdaresi'nde gerçekleşen toplantıda, KÖYDES ve İl Özel İdaresi bütçesinden yapılan köy yolları, yol genişletme, onarım ve tesviye, beton asfalt, sathi kaplama, istinat duvarı, menfez ve köprü çalışmaları, çevre temizliği ile ilgili yapılan çalışmalar, içme suyu, kanalizasyon, sulama projeleri ve sondaj çalışmaları gibi altyapı hizmetleri değerlendirildi.

Vali Kırbıyık, devletin sağladığı imkanların en etkin şekilde değerlendirilerek hizmetlerin verimlilik esaslı ve vatandaş odaklı bir anlayışıyla yerine getirilmesi gerektiğini belirterek, "İlimizin her köşesine hizmet götürmek için istisnasız bütün personelin özveriyle çalışmaya devam etmesi gerekiyor. İlgili personel tarafından işler sürekli takip edilmeli ve denetlenmelidir. Ben de çalışmaları yakından takip ediyorum. Yaptıkları çalışmalardan dolayı birim amirleri ve kurum personeline teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Toplantıya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Turan Ateş ve birim amirleri katıldı.





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