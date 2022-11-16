Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

Güvenlik güçlerince dün İpsala ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede yakalanan A.S. ve A.S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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