Edirne'de nehir kenarına attığı poşette esrar bulunan şüpheli yakalandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, polisten kaçarken nehir kenarına attığı poşette esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeniimaret Mahallesi'ndeki denetimleri sırasında durumundan şüphelendikleri S.K'yı durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli, elindeki poşeti köprü üzerinden Tunca Nehri kenarına attı. Kaçmak isteyen S.K. polislerce yakalandı.



Bu kişinin nehir kenarına attığı poşetten ise 600 gram esrar ele geçirildi.

Şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.

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