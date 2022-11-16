Edirne'de ev yangınında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı.

Mithatpaşa Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki Mecikoğlu Apartmanı'ndan dumanlar yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen ev sahibi 72 yaşındaki Şükriye Sıvat, komşuları tarafından evden çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Apartman sakini Mahsum Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, kapıyı kırarak komşusu Şükriye Sıvat'ı evden çıkardığını söyledi.

Daireye girdiğinde komşusunun zor nefes aldığını gördüğünü anlatan Aydın,"Yüzü kapkaraydı, verilmiş sadakamız varmış. Çok şükür kurtardık." dedi.

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