Edirne'de çevre konularının konuşulduğu "Mavi Bilimsel Kafe" etkinliği düzenlendi

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi'nin Edirne Lisesi ve Bulgaristan'dan Prof. Dr. Asen Zlatarov Üniversitesi ile Akad N. Zelinski Yüksekokulu ortaklığında yürüttüğü "Mavi Büyüme için Sınır Ötesi İş Birliği: Mavi Büyüme Laboratuvarları" Avrupa Birliği projesi kapsamında öğrencilere yönelik "Mavi Bilimsel Kafe" etkinliği düzenlendi.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesinden proje uzmanları ve Edirne Lisesi öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, çevre ve su kaynakları ile ilgili olarak çeşitli sunum, seminer, deney etkinlikleri, bilimsel ve teknik geziler gerçekleştirildi.



Etkinlik kapsamında Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Belgin Elipek tarafından suyun önemi, su kaynaklarının korunması, su kaynaklarındaki çevresel sorunlar hakkında bir seminer gerçekleştirildi.



Yenilikçi ve yaratıcı çözüm önerilerinin sunulduğu etkinliklerle devam eden programda Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜTAGEM) bünyesinde kurulan Plastik ile Su Kirliliği Analiz Laboratuvarı, Akuatik Ekosistemlerin Analiz ve Modelleme Laboratuvarı, Su Ürünleri ve Biyoteknoloji Laboratuvarları gibi Mavi Büyüme Laboratuvarları’na ziyaret gerçekleştirildi.



Araştırma ve analizlerin yapıldığı laboratuvarları ziyaret eden ve incelemelerde bulunan öğrenciler, örnek deneyler gerçekleştirme imkanı buldu.

İki gün boyunca devam eden proje etkinlikleri ile öğrenciler su yönetimi, doğanın ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik bilgi sahibi oldu ve çözüm önerileri geliştirmeye çalıştı.









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