Edirne'de otomobilde 55 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de bir otomobilde Yunanistan'dan Türkiye'ye getirilen 55 kilogram skunk ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir aracın, Yunanistan'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen uyuşturucuyu taşıdığını tespit etti.

Havsa ilçesi yakınlarında durdurulan otomobilde valizlere konulmuş 55 kilogram skunk ele geçirildi.

Ekipler tarafından sürücü gözaltına alındı.









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