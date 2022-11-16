Edirne'de kargoya verilen 980 şişe elektronik sigara likidi ele geçirildi

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kargo firmasında 980 şişe elektronik sigara likidi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında ilçedeki bir kargo firmasında arama yaptı.

Aramada, elektronik sigaralarda kullanılan ve aroma ile nikotin içeren bir sıvı olan 980 şişe sigara likidi bulundu.

Küçük plastik şişelerdeki sigara likitlerine el koyan jandarma, kargonun göndericisi ve alıcısını yakalamak için çalışma başlattı.



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