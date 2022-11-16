Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç'in makam aracı traktörle çarpıştı

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EDİRNE (AA) - Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç'in makam aracıyla traktörün çarpışması sonucu Günenç'in de aralarında olduğu 3 kişi yaralandı.

İpsala ilçesinden Keşan'a giden B.Ç'nin kullandığı, Enez Belediyesine ait 22 EN 121 plakalı makam aracı, Esetçe Kavşağı'nda, H.Ç. idaresindeki 22 DP 209 plakalı traktörle çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan Belediye Başkanı Özkan Günenç ile B.Ç. ve H.Ç. ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan H.Ç'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



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