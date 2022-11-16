Edirne'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.E.K'nin kullandığı 59 AAL 794 plakalı motosiklet, Güngör Mazlum Caddesi'nde, S.B. yönetimindeki 34 BA 510 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü S.B. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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