Edirne'de izinsiz skuter kiralayan firmaya para cezası

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EDİRNE (AA) - Edirne'de İl Trafik Komisyonundan izin almadan elektrikli skuter kiralayan firmaya 10 bin lira ceza kesildi.

İl Emniyet Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Ulaştırma Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü ve Edirne Belediyesi Zabıta ekipleri 1 Murat Mahallesi'nde skuter kiralayan şirketin deposunda denetim yaptı.

Denetimde şirkete, İl Trafik Komisyonundan onay belgesi olmaması nedeniyle 10 bin TL ceza uygulandı.

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