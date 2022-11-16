Edirne'de yolcu minibüsünün kamyonete çarptığı kazada 9 kişi yaralandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de yolcu minibüsünün önünde seyreden kamyonete çarpması sonucu yaralanan 9 kişi tedavi altına alındı.



Keşan ilçesinden Edirne'ye giden G.K. idaresindeki 22 NL 360 plakalı yolcu minibüsü, Keşan-Edirne kara yolunun 10. kilometresinde aynı yönde seyreden F.K'nin kullandığı 22 RM 814 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Kazada kamyonet devrilirken, su kanalına düşen yolcu minibüsü yaklaşık 100 metre sonra durabildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü F.K. ile minibüsteki 8 yolcu, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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