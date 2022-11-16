Edirne'de "Risk Altındaki Mimari Miras" fotoğraf sergisi açıldı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de Kültürel Mirası Koruma Derneğince hazırlanan "Risk Altındaki Mimari Miras" fotoğraf sergisi, Edirne Büyük Sinagogu yerleşkesinde yer alan Vakıf Kültür ve Sanat Evi'nde beğeniye sunuldu.

Kültürel Mirası Koruma Derneği Kurucu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Evangelia Şarlak, serginin açılışı öncesinde dernek olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Sergide yer alan fotoğrafların 2021 yılında başlayan saha çalışmaları sonucu ortaya çıktığını anlatan Şarlak, tarihi mirasa verdikleri öneme değindi.

Sergi küratörü İnci Türkoğlu ise amaçlarının Edirne'de bulunan kültürel mirasa dikkati çekerek, farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Edirne Valisi H.Kürşat Kırbıyık, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ile 500. Yıl Vakfı Başkanı Silvyo Ovadya tarafından serginin açılışı yapıldı.

Sergi 28 Kasım pazartesi gününe kadar açık kalacak.





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