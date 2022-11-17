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EDİRNE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, "Usta Bestekarlar" konseri düzenleyecek.

Sanat yönetmeni Yıldıray Öztürk yönetimindeki konserde, bestekarlar Yusuf Nalkesen ve Şekip Ayhan Özışık'ın eserleri, topluluk sanatçıları tarafından seslendirilecek.

Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında 23 Kasım Çarşamba günü 20.00'da gerçekleşecek konserin biletleri topluluğun gişesinden veya online olarak satın alınabilecek.

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