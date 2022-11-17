Edirne'de yanan ahşap binadan tekrar duman çıkması üzerine soğutma çalışması yapıldı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, yangında kullanılamaz hale gelen iki katlı ahşap binanın bazı bölümlerinden duman çıkması üzerine itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Babademirtaş Mahallesi, Karanfiloğlu Caddesi'ndeki binada geçen salı günü yangın çıkmış, binanın çatısı ve ön cephesinin bir kısmı yola çökmüştü.

Binadan tekrar dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binanın ön kısmında duman çıkan yerlere müdahale etti.

Ekipler, binada soğutma çalışması gerçekleştirdi.





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