TÜ'de "Kurumsal Risk Çalıştayı" gerçekleştirildi

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi'nde (TÜ), "Kurumsal Risk Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kurumsal düzeyde stratejik amaç ve hedeflere yönelik risklerin belirlenmesi ve kurumsal risk haritası hazırlanması amacı ile düzenlenen çalıştaya, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, rektör yardımcıları Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Prof. Ahmet Hamdi Zafer ile dekanlar, müdürler ile akademisyenler ve idari çalışanlar katıldı.

7 ayrı masada Trakya Üniversitesinin misyon ve vizyonu ile araştırma, girişimcilik, toplumsal katkı, stratejik amaç ve hedeflerin konuşulduğu çalıştayda, öne sürülen fikirler ve görüşler derlenerek 2023-2027 Dönemi Stratejik Planı için bir yol haritası oluşturuldu.

Çalışma masalarını ziyaret ederek görüş ve önerileri dinleyen Rektör Tabakoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"40. yılımızı kutladığımız bugünlerde önemli adımlar atıyor, önemli çalışmaları hayata geçiriyoruz. Eğitim, sağlık, AR-GE gibi temel hizmet alanlarımızdaki faaliyetlerimizi tüm hızımızla sürdürürken büyük projelere imza atıyoruz. Bir yandan kalite ve akreditasyon süreçlerini üniversitemiz geneline yayarken bir yandan da önümüzdeki 40 yılın planlarını yapıyoruz. Yolumuz uzun, hedefimiz büyük."









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