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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Bologna Eşgüdüm Komisyonu, üniversite birimleri ile Bologna Süreci Destek Faaliyetleri kapsamında toplantı yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, eğitim-öğretim sürecinin 2022-2023 döneminden itibaren 15 haftaya çıkarılması dolayısıyla Bologna Eşgüdüm Komisyonu tarafından bilgilendirme toplantıları gerçekleştiriyor.

Komisyon son olarak Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ile yüksekokul ve meslek yüksekokullarının Bologna sorumluları ile bir araya geldi.

Toplantıda, eğitim öğretim bilgi sistemindeki haftalık akışın 7+1+7 şeklinde üniversitenin tüm akademik birimlerinde güncellenerek uygulanabilmesi ve bazı güncelleme ve eksikliklerin tamamlanması konularında bilgi paylaşımında bulunuldu.

Toplantıya, Bologna Eşgüdüm Komisyonu adına Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Prof. Dr. Özlem Çetin Erdoğan, Prof. Dr. Hilmi Kuşçu, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Türker Tüküç, Öğretim Görevlisi Ali Rıza Altan ve Şef Dr. Feyza Nazan Gündüz katıldı.

- Trakya Üniversitesi kurumsal akreditasyona ilk adımı attı

Trakya Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı ön değerlendirme sürecini tamamladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, YÖKAK, Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu başkanlığındaki heyet ile ön değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda üniversitenin kalite ve akreditasyon süreçlerine yönelik değerlendirmelerin yanı sıra 27-30 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek saha ziyareti programının detayları görüşüldü.

Trakya Üniversitesi için tarihi bir adımın eşiğinde olduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, kurumsal akreditasyonda ön değerlendirme toplantılarını başarı ile atlattıklarını, kasım ayındaki toplantıyı da başarılı bir şekilde sonuçlandırmak istediklerini ifade etti.

- Sağlık taraması yapıldı

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ücretsiz sağlık taraması gerçekleştirildi.

Medrese Ali Bey Mahallesi’nde yapılan tarama kapsamında vatandaşların şeker ve tansiyon ölçümleri ile kilo ve boy oranı ölçümleri yapıldı.

Tarama sonrası vatandaşlar ilgili birimlerine yönlendirildi.

Mahalle muhtarı Nesrin Günay, gazetecilere yaptığı açıklamada, hekimlerin mahalle sakinlerine bilgilendirme yaptığını özellikle sigara bırakmak isteyenlerin taramaya katıldığını belirtti.

Stantta ayrıca vatandaşlara sağlıklı hayat merkezleri hakkında bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

- İpsala’da "Doku ve Organ Bağışı Haftası" dolayısıyla toplantı düzenlendi.

İpsala'da "Tıbbi ve Dini Yönleriyle Organ Bağışı" isimli toplantı düzenlendi.

Toplum Sağlığı Merkezi ve İlçe Müftülüğü tarafından Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen toplantıda hemşire Pınar Balcı, organ bağışı ile ilgili genel bilgilendirme yaptı.

Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Emre Özkaya ve İlçe Müftüsü Ahmet Bayraktar'ın organ bağışını tıbbi ve dini yönleriyle anlattığı toplantıda, organ bağışı başvurusunda bulunmak için aile hekimi veya İpsala Toplum Sağlığı Merkezi’nin ziyaret edilebileceği belirtildi.

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