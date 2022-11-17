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EDİRNE (AA) - Süloğlu Belediyesi, ilçedeki güreş takımı sporcularına malzeme desteğinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sporcular ve antrenörleri, Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran'ı ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ormankıran, spora verdikleri desteğin süreceğini belirtti.

Güreş branşına önem verdiklerini aktaran Ormankıran, "Trakya'da hiçbir ilçe belediyesinde olmayan bir güreş takımına sahibiz. Kırkpınar başta olmak üzere ilçemizi uluslararası ve Türkiye’de gururla temsil ediyorlar. Ne kadar gurur duysak azdır. Bizler 8,5 yıldır tüm ilçemizdeki kurum ve kuruluşlarımızla birlikte güreşçilerimize destek olmaya devam ediyoruz. Bu takım bizim Süloğlu'muzun gururu ve onurudur. Her zaman çocuklarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

- Kaymakam Kaya'nın köy ziyaretleri

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, ilçeye bağlı Tatarlar köyünü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, köyde incelemelerde bulunan Kaymakam Kaya, yapılan çalışmalarla ilgili köy muhtarından bilgi aldı.

Kaymakam Kaya, vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi.

Kaya'ya ziyaretinde kurum müdürleri de eşlik etti.

- Milli Eğitim Müdürü Arpacı'ya ziyaret

Bulgaristan Kırcaali Bölge Müftüsü Basri Eminefendi ile Şumnu Bölge Müftüsü Mesut Mehmedov Hasanov, Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı'yı ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Arpacı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Eminefendi ve Hasanov'a teşekkür etti.

Eminefendi ve Hasanov da Arpacı'ya çalışmalarında başarı diledi.









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