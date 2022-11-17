Keşan'da "100. Yılı’nda Her Yönüyle Keşan Sempozyumu" başladı

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EDİRNE (AA) - Keşan Kaymakamlığı, Keşan Belediyesi, Trakya Üniversitesi, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası ve Keşan Ticaret Borsası iş birliğinde düzenlenen "100. Yılı’nda Her Yönüyle Keşan Sempozyumu", açılış programıyla başladı.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Selim Sesler Konferans Salonu'ndaki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, sempozyumun Keşan'a önemli katkısı olacağını belirtti.

Trakya Üniversitesi'nin bölgeye büyük katkıları olduğunu dile getiren Tabakoğlu, "Balkanlarda dokunmadık üniversite veya devlet kurumu bırakmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. 40’ıncı yılımızda artık büyük başarılar bizimdir diyerek hazırlanıyoruz. Yeni Fatih’ler Mimar Sinan’lar yetiştirmeye gayret ediyoruz. Bu sempozyum sonunda kaynak kitap oluşacak. Katkı veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Keşan, Edirne’den farklı. Çok daha güçlü enerjisi var. Bu toprağın değerlerinin daha çok konuşulacağı, daha büyük başarıların yaşanacağı bir gelecek diliyorum." ifadelerini kullandı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ise sempozyumun ilçenin değerlerini bir kez ortaya çıkaracağını belirtti.

Sempozyumun en önemli çıktılarından birinin hazırlanacak kitap olacağına dikkat çeken Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Edebiyattan tarıma, eğitimden mimariye, ekonomiden hukuka birçok alanda bildirilere kulak vereceğiz. Arkeolojiden sosyolojiye, jeolojiden biyolojiye Keşan’ın adeta röntgenini çekeceğiz. Farklı salonlardaki çok sayıda oturumda ve panelde paylaşılacak bilgiler ufkumuzu açacak. Bu büyük buluşma, Keşan’ı geliştirmek çabamızda Keşan Belediyesi olarak bize ivme kazandıracak, ilham verecek. Bu sempozyumun en önemli çıktılarından bir olacak sempozyum kitabı ise hepimizin Keşan deyince akla gelen ilk başvuru kitabı olacak."

Plaket ve ödül takdimiyle süren programda Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğrencileri müzik dinletisi sundu.

Programa, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünal Çağlar, Yenimuhacir Belediye Başkanı Mustafa Türker, Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Sağlık ve Spor Daire Başkanı Burak İşçimen, Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ahmet Atakişi, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Sempozyum, yarın sona erecek.





















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