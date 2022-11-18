Edirne'de yoğun sis etkili oluyor

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EDİRNE (AA) - Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Sabah etkili olmaya başlayan sis dolayısıyla sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken, polis ekipleri yoğun noktalarda uyarılar yapıyor.

Görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü kentte tarihi yapılar da sis bulutu altında kaldı.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü Edirne'de sisin öğle saatlerinde etkisini kaybedeceğini, akşam ise yağış beklendiğini bildirdi.

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