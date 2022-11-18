Edirne'de üzerinde uyuşturucu bulunan 4 zanlı gözaltına alındı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de 4 kişi, bir miktar uyuşturucu ile yakalandı.

Kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik denetimlerini sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri E.G, B.D.D, D.T. ve A.C.C'yi durdurdu.

Bu kişilerin üst aramalarında 14 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlılar, polislerce gözaltına alındı.

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