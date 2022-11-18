Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'den kısa kısa

AA

Edirne'den kısa kısa

EDİRNE (AA) - Esetçe Belediye Başkanı Cemal Deniz, doğal gaz altyapı çalışmalarının yüzde 60'ının tamamlandığını bildirdi.

Deniz, yaptığı yazılı açıklamada, beldede kısa süre içinde doğal gaz kullanılmaya başlanacağını belirtti.

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktaran Deniz, "Devam eden doğal gaz çalışmalarının yüzde 60'ı tamamlandı. Aralık ayında beldemizde doğal gaz sevincini yaşayacağız. Beldemizi geliştirmek için imkanlarımızı kullanıyoruz. Bizlere her zaman destek veren milletvekilimize, il başkanımıza ve ilçe başkanımız ile tüm emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

- İpsala'nın kurtuluşu törenle kutlanacak

İpsala'nın kurtuluşunun 100. yıldönümü, 20 Kasım Pazar günü törenle kutlanacak.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek program, çelenk töreniyle başlayacak.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılacağı törende, halk oyunu ve tiyatro gösterileri sergilenecek.

Edirne Belediye Bandosu Gösterisi ve kortej geçişinin ardından tören sona erecek.

- İpsala'da çeltik sezonu tamamlandı

İpsala Çeltik Üreticileri Birliği Başkanı Sedat Balcılar, 2022 çeltik sezonunun üreticiler açısından güzel bir şekilde tamamlandığını bildirdi.

Balcılar, yaptığı yazılı açıklamada, çeltikte hastalıkla karşılaşılmadığını ve bereketli bir sezon geçirildiğini belirtti.

Toprak Mahsulleri Ofisinin güzel bir alım fiyatı açıkladığını da belirten Balcılar, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin yüzde 25 pirincini İpsala bölgesi üretiyor. Hammaddenin en bol olduğu yerlerden bir tanesi burasıdır. Türkiye çapında Tarım Kredi Kooperatifi tarafından 3000 mağaza açıldı. Bunlarında pirince ihtiyacı var. İhtiyaçlarını bölgeden karşılamaları için fabrika kurmayı planlıyorlar. Bu konuda, bakanımızdan destek istedik.

Kendisi de, işin takipçisi olduğunu bizlerle paylaştı. Bu yıl açıklanan çeltik fiyatları ve bereketin iyi olması nedeniyle, üreticinin yüzünün güldüğünü, herkesin halinden memnun olduğunu bakanımıza ilettik."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'de üzerinde uyuşturucu bulunan 4 zanlı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Edirne'de üzerinde uyuşturucu bulunan 4 zanlı ...
Edirne'de yoğun sis etkili oluyor
YEREL HABERLER Edirne'de yoğun sis etkili oluyor
Keşan'da "100. Yılı’nda Her Yönüyle Keşan Sempozyumu" başladı
YEREL HABERLER Keşan'da "100. Yılı’nda Her Yönüyle Keşan Sempozyumu" ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
(Görüntülü) PROF. DR. ACUNAŞ: BEBEK, ANNENİN İÇTİĞİ HER 1 SİGARAYI 40 SİGARA GİBİ ALGILIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) PROF. DR. ACUNAŞ: BEBEK, ANNENİN İÇTİĞİ ...
Prof. Dr. Acunaş: Bebek, annenin içtiği her 1 sigarayı 40 sigara gibi algılıyor
YEREL HABERLER Prof. Dr. Acunaş: Bebek, annenin içtiği her 1 ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Türkiye'de prematüre doğum oranı artıyor
YEREL HABERLER Türkiye'de prematüre doğum oranı artıyor
Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ şüphelisi ...
TÜ'de "Kurumsal Risk Çalıştayı" gerçekleştirildi
YEREL HABERLER TÜ'de "Kurumsal Risk Çalıştayı" gerçekleştirildi
Edirne'de gümrük kaçağı 11 bin elektronik sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de gümrük kaçağı 11 bin elektronik sigara ele ...
Edirne'de FETÖ mensubu 2 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de FETÖ mensubu 2 kişi Yunanistan'a kaçarken ...
Edirne'de yanan ahşap binadan tekrar duman çıkması üzerine soğutma çalışması yapıldı
YEREL HABERLER Edirne'de yanan ahşap binadan tekrar duman çıkması ...
Osmanlı'nın beylikten devlete geçiş sürecinin mimari simgesi: Edirne Yeni Sarayı
YEREL HABERLER Osmanlı'nın beylikten devlete geçiş sürecinin mimari ...
Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu "Usta Bestekarlar" konseri" düzenleyecek
YEREL HABERLER Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri ...
Selimiye Camisi'nde restorasyon sürüyor
YEREL HABERLER Selimiye Camisi'nde restorasyon sürüyor
Kazı çalışmaları süren Edirne Yeni Sarayı, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığına devredildi
YEREL HABERLER Kazı çalışmaları süren Edirne Yeni Sarayı, ...
Edirne'de "Risk Altındaki Mimari Miras" fotoğraf sergisi açıldı
YEREL HABERLER Edirne'de "Risk Altındaki Mimari Miras" fotoğraf ...
Enez Belediye Başkanı Günenç, trafik kazasında yaralandı (2)
YEREL HABERLER Enez Belediye Başkanı Günenç, trafik kazasında ...
Edirne'de yolcu minibüsünün kamyonete çarptığı kazada 9 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Edirne'de yolcu minibüsünün kamyonete çarptığı kazada ...
Edirne'de yolcu minibüsü, kamyonete çarptı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Edirne'de yolcu minibüsü, kamyonete çarptı: 6 yaralı
Edirne'de izinsiz skuter kiralayan firmaya para cezası
YEREL HABERLER Edirne'de izinsiz skuter kiralayan firmaya para ...
Edirne'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Edirne'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.