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EDİRNE (AA) - Esetçe Belediye Başkanı Cemal Deniz, doğal gaz altyapı çalışmalarının yüzde 60'ının tamamlandığını bildirdi.

Deniz, yaptığı yazılı açıklamada, beldede kısa süre içinde doğal gaz kullanılmaya başlanacağını belirtti.

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktaran Deniz, "Devam eden doğal gaz çalışmalarının yüzde 60'ı tamamlandı. Aralık ayında beldemizde doğal gaz sevincini yaşayacağız. Beldemizi geliştirmek için imkanlarımızı kullanıyoruz. Bizlere her zaman destek veren milletvekilimize, il başkanımıza ve ilçe başkanımız ile tüm emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

- İpsala'nın kurtuluşu törenle kutlanacak

İpsala'nın kurtuluşunun 100. yıldönümü, 20 Kasım Pazar günü törenle kutlanacak.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek program, çelenk töreniyle başlayacak.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılacağı törende, halk oyunu ve tiyatro gösterileri sergilenecek.

Edirne Belediye Bandosu Gösterisi ve kortej geçişinin ardından tören sona erecek.

- İpsala'da çeltik sezonu tamamlandı

İpsala Çeltik Üreticileri Birliği Başkanı Sedat Balcılar, 2022 çeltik sezonunun üreticiler açısından güzel bir şekilde tamamlandığını bildirdi.

Balcılar, yaptığı yazılı açıklamada, çeltikte hastalıkla karşılaşılmadığını ve bereketli bir sezon geçirildiğini belirtti.

Toprak Mahsulleri Ofisinin güzel bir alım fiyatı açıkladığını da belirten Balcılar, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin yüzde 25 pirincini İpsala bölgesi üretiyor. Hammaddenin en bol olduğu yerlerden bir tanesi burasıdır. Türkiye çapında Tarım Kredi Kooperatifi tarafından 3000 mağaza açıldı. Bunlarında pirince ihtiyacı var. İhtiyaçlarını bölgeden karşılamaları için fabrika kurmayı planlıyorlar. Bu konuda, bakanımızdan destek istedik.



Kendisi de, işin takipçisi olduğunu bizlerle paylaştı. Bu yıl açıklanan çeltik fiyatları ve bereketin iyi olması nedeniyle, üreticinin yüzünün güldüğünü, herkesin halinden memnun olduğunu bakanımıza ilettik."

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