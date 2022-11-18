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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin bildirisi, 31. Ulusal Patoloji Kongresi’nde "En iyi Poster Bildiri Üçüncülük Ödülü"ne layık görüldü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Patoloji Dernekleri Federasyonu ve Ege Patoloji Derneği iş birliğinde düzenlenen 31. Ulusal Patoloji Kongresi'ne TÜ öğretim üyeleri de katıldı.

31. Ulusal Patoloji Kongresi bildiri değerlendirme jürisi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, TÜ Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin "Türk popülasyonunda Akciğer Adenokarsinomu Mutasyonel Özellikleri: Türkiye Geneli Hasta Profili ile Tek Merkez Verisi" başlıklı bildirisi, "En İyi Poster Bildiri Üçüncülük Ödülü"nü aldı.

Tıp Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebru Taştekin tarafından sunulan bildiride Prof. Dr. İrfan Çiçin, Prof. Dr. Necdet Süt, Prof. Dr. Ufuk Usta, Prof. Dr. Fulya Öz Puyan, Prof. Dr. Tülin Deniz Yalta, Doç. Dr. Nuray Can, Dr. Öğr. Üyesi Elif Usturalı Keskin, Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Genç ve yüksek lisans öğrencisi Biyomühendis Aslı Hilal Öztürk’ün isimleri yer aldı.

- TÜ öğrencilerinin başarısı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarı öğrencileri, çevrimiçi gerçekleştirilen "9. Hiers of Orpheus Uluslararası Müzik Yarışması"nda 10 ödül aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 15 ülkeden 50 yarışmacının katılım gösterdiği yarışma farklı yaş kategorilerinde iki tur olarak gerçekleştirildi.

Yarışmacılar, aralarında Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Öğretim Üyesi Doç. Tanju Araboğlu’nun da yer aldığı Almanya, Rus Federasyonu, Bulgaristan, Çin Halk Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri’nde görev yapan sanatçılardan oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendirildi.

Yarışmada, TÜ öğrencileri 10 ödül aldı.

Rektör Yardımcısı ve Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer, öğrencilere başarı belgesi takdim etti.

- TÜ Öğretim Üyesi Yeşil, "Kariyer Planlama" etkinliğine katıldı

Trakya Üniversitesi (TÜ) İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeliz Yeşil, Çerkezköy Yusuf Şenel Ortaokulu'nda düzenlenen "Kariyer Planlama" etkinliğine katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, etkinliğe konuşmacı olarak katılan Doç. Dr. Yeşil, meslek seçimine etki eden faktörler, doğru meslek seçiminin önemi, mesleklerin nasıl tanınabileceği ve meslek seçiminde yapılan hatalar gibi konularla ilgili öğrencilere bilgiler verdi.

Konferans, soru cevap bölümü ile sona erdi.





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