Edirne'de uyuşturucu ve ruhsatsız tabancayla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde, uyuşturucu ve ruhsatsız tabancayla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili Hasır Sokak'ta durdurdu.

Araçta ve şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve 19 fişek ele geçirildi.

Şüpheliler B.K, F.B, S.G. ve E.T, gözaltına alındı.



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