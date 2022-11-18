Yunanistan'ın geri ittiği Fas uyruklu düzensiz göçmenler yaşadıklarını anlattı

EDİRNE (AA) - Yunanistan tarafından geri itildikleri Meriç Nehri kıyısında Türk askerlerince kurtarılan Fas uyruklu düzensiz göçmenler yaşadıklarını anlattı.

Avrupa'ya gitme umuduyla Meriç Nehri'nden Yunanistan'a geçen düzensiz göçmenler, Yunan güvenlik güçlerince yakalanıyor.

Buradan yasa dışı yollarla Türkiye'ye gönderilen Fas uyruklu 3 düzensiz göçmen, Türk hudut birliklerince kurtarıldı.

Yunan güvenlik güçlerince kıyafet ve paraları alınan, darbedilen düzensiz göçmenler Edirne'de sağlık kontrolünden geçirildi, tedavileri yapıldı.

Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'nde kalan göçmenler, yaşadıklarını anlattı.

- "Bizi dövdüler, telefonlarımızı paramızı aldılar, işkence ettiler"

26 yaşındaki Omar Halimi, Yunan güvenlik güçleri tarafından darbedildiklerini söyledi.

Daha iyi şartlarda yaşamak için Avrupa'ya gitmek istediklerini belirten Halimi, "İnsan gibi muamele etmediler bize. Bizi dövdüler, telefonlarımızı paramızı aldılar, işkence ettiler. Bunları neden yaptıklarını bilmiyorum. Hedefimiz Avrupa'ya gitmekti. Yunanistan'ı sadece güzergah olarak kullanacaktık." dedi.

Halimi, Yunan polisinin kendisine tahta sopalarla vurduğunu dile getirdi.

Yunan polisine hiçbir şey yapmadıklarını ifade eden Halimi, "Bize kötü davrandılar, dövdüler. Neden yaptıkları hakkında bir fikrimiz yok. Biz onlara hiçbir şey yapmadık. Oradan bizi Türkiye'ye geri gönderdiler. Türkiye'de bizi insan gibi karşıladılar. Hastaneye götürdüler, tedavi ettirdiler kıyafetlerimizi verdiler." diye konuştu.

Mehdi Abboubi de Yunanistan'dan Türkiye'ye geri itildikten sonra Türkiye tarafında çok iyi karşılandıklarını belirterek, "Bizi hastaneye götürdüler, tedavi ettirdiler. Yemek kıyafet ihtiyaçlarımızı giderdiler. Allah onlardan razı olsun." dedi.

Abedelkarim Roumane de Yunan polislerinin kendilerini yere yatırarak sert şekilde dövdüğünü, sol ayağını kaldırmakta güçlük çektiğini belirtti.

Yunan güvenlik güçlerinin kendilerine kötü muamele ettiğini söyleyen Roumane, "Sanki hayvanmışız gibi muamele ettiler bize. Bizi Türkiye tarafına nehir üzerinden geri ittiler. Hastaneye götürüldük, röntgen çektirdiler, tedavimiz yapıldı. Türk askerlerine, polislere çok teşekkür ediyoruz. Bize çok iyi davrandılar." ifadelerini kullandı.

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