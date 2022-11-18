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Edirne'de imam hatip öğrencileri, okulda öğrendiklerini cuma namazı kıldırarak pekiştiriyor

AA

Edirne'de imam hatip öğrencileri, okulda öğrendiklerini cuma namazı kıldırarak pekiştiriyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir imam hatip lisesinin öğrencileri, kentteki farklı camilerde cuma namazlarında imamlık ve müezzinlik yaparak okulda öğrendikleri bilgileri pekiştirme fırsatı buluyor.

Hasan Sezai Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında belirlenen camilerde cuma namazlarını kıldırıyor.

Son olarak öğrenciler Hasan Alişan Bilgiç ve Abdullah Kaynarca, Fatih Camisi'nde cuma namazını kıldırdı.

İmamlık yapan Bilgiç, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından merkezi olarak hazırlanan hutbeyi okudu. Kaynarca da müezzinlik görevini yerine getirdi.

- "Hem sevap hem güzel bir amel"

Bilgiç, AA muhabirine, protokol kapsamında farklı camilerde cuma namazı kıldırdıklarını söyledi.

Daha önce Defterdar Mustafa Paşa, Bademlik ve Sitti Şah Sultan camilerinin de aralarında bulunduğu camilerde cuma namazı kıldırdığını belirten Bilgiç, "Cemaate tebliğ bilinciyle, ciddiyet içerisinde yaklaştığımız için heyecanımızı yeniyoruz. Çok güzel bir duygu. İnsanlara Allah'ın dinini anlatmak kadar güzel bir duygu olamaz. Hem sevap hem güzel bir amel." diye konuştu.

Bilgiç, müezzinlik yaparken ufak tefek mahreç hatalarının olabildiğini, cemaatten genel olarak olumlu dönüşler aldıklarını dile getirdi.

Abdullah Kaynarca da kendilerine camilerde görev alma fırsatı verdikleri için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü yetkililerine teşekkür etti.

Camilerde tecrübe kazandıklarını ifade eden Kaynarca, "Her hafta farklı bir camide cuma namazını eda ediyoruz. Müezzinliğin atmosferi bambaşka oluyor. Cemaati namaza, Allah'a dua etmeye çağırıyorsunuz. Önemli olan karşıdakinin kulağına değil gönlüne dokunabilmek. Bunu yapabiliyorsak ne mutlu bizlere." dedi.

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