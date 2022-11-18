Edirne'deki tarihi Muradiye Camisi'nin haziresindeki mezar taşları onarıldı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de 2. Murat tarafından yaptırılan Muradiye Camisi'nin Mevlevi dergahı şeyhleri ve divan şairlerinin kabirlerinin bulunduğu haziresindeki mezar taşları aslına uygun şekilde onarıldı.

Kent merkezinde Osmanlı dönemi mezarlıkları ve hazirelerinin ihyasına yönelik Edirne Valiliği koordinasyonunda Edirne Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ortak çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda 15. yüzyıl Osmanlı sanatının en önemli yapıtları arasında gösterilen, Şeyhülislam Musa Kazım Efendi, Mevlevi divan şairleri Enis Recep Dede, Neşati, Hacı Eşref, Muradiye Mevlevi Dergahı şeyhlerinin kabirlerinin bulunduğu Muradiye Camisi'nin haziresinde bulunan bitkiler ve mezarlarla bağlantısı olmayan döküntü taşlar temizlendi.

Kırık mezar taşları tespit edildi ve önceki restorasyon çalışmalarında yapılan hatalı uygulamalar giderildi. Tespit edilen 52 kırık mezar taşı aslına uygun malzemeler kullanılarak onarıldı.

Tüm mezar taşlarının yüzey temizlikleri ve mezar taşı okumaları yapılarak Türkçe etiketlemeleri yapıldı.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, hazirede yapılan düzenlemeleri yerinde inceledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk'ten yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Kırbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'nin kadim bir şehir olduğunu ve kültürel değerlerinin ayakta tutulması gerektiğini söyledi.

Tarihi mezarlıklar ve cami hazirelerinde yıpranmalar tespit edildiğini, kurumlar arası güç birliği yaparak çalışmalara başladıklarını anlatan Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Trakya Üniversitesinden akademisyenler bu işin rehberlik kısmı ve yönlendirmesini üstlendiler. Belediye ve İl Özel İdare ekipleri ile kurumlardan ekiplerimizle tarihi mezarlıkların bakım ve onarım çalışmasını başlattık. Burada da bunun ilk örneğini görüyoruz. Yapılan işlerden biri de burada yatan zatların kimliklerinin görülebileceği şekilde plakalar oluşturduk.

Gelen ziyaretçiler burada kimlerin bulunduğuna dair bilgiler edinebilecekler. Mezarlıklar tarihi bir vesika, dönemin kültürünü yansıtıyor, mezarda kimin defnedildiğine dair bize bilgiler veriyor, dönemsel ve kültürel anlamda bilgiler elde ediyoruz. Bu anlamda bu çalışmayı çok önemsiyoruz."

Vali Kırbıyık, çalışmaların Hasan Sezai Cami, Gazi Mihal Bey Cami ve Şah Melek Paşa Cami hazireleri ile Fatma Hatun Mezarlığında devam edeceğini ifade etti.

Soytürk de kent genelinde 41 alanın belirlendiğini ve çalışmalara Muradiye Camisi'nden başladıklarını dile getirdi.

Çalışmaların Müze Müdürlüğü koordinasyonunda yapıldığını belirten Soytürk, mezar taşlarının aslına uygun malzemelerle onarıldığını söyledi.

Vali Kırbıyık'a incelemeleri sırasında, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer ve kurum müdürleri eşlik etti.

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