EDİRNE (AA) - Lalapaşa Kaymakamı Ömer Bulut, ilçeye bağlı Taşlımüsellim ve Çömlekakpınar köylerini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Bulut, Taşlımüsellim köyünde kadınlara yönelik bilgilendirme toplantısına katıldı.

Bulut, kadınların sorun ve taleplerini dinledi.

Ziyaretleri kapsamında Çömlekakpınar köyüne de giden Bulut, halk toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.

- Keşan'ın kurtuluşunun 100. yıl dönümü

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan'ın kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Helvacıoğlu, mesajında, Keşan'ın "çalışkan, misafirperver ve merhametli insanların diyarı" olduğunu belirtti.

Keşan sevgisinin her şeyin üzerinde olduğunu belirten Helvacıoğlu, ilçenin kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutladı.

Keşan'ın kurtuluş yıl dönümünün gurur günü olduğunu vurgulayan Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Hayatlarını hiçe sayıp bir hilal uğruna batan güneşlere ve bu kurtuluşu bize yaşatanlara selam olsun. Düşman işgaline karşı kadını erkeği, yaşlısı ve genciyle çok zor şartlarda büyük bir kahramanlık destanı yazarak, kutsal vatan topraklarımızın bağımsızlığı için kahramanca mücadele eden başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Keşan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümünü kutluyor, Keşanlı hemşerilerime en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

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