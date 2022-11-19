Türkiye ve Bulgaristan'da aynı adı taşıyan köyünün sakinleri Edirne'de buluştu

EDİRNE (AA) - Bulgaristan'ın Lofça kentine bağlı Doyran köyünden yaklaşık 150 yıl önce göç ederek Edirne'de aynı isimle köy kuranların altıncı kuşak torunları, Bulgaristan'daki Doyran köyü sakinleriyle Edirne'de bir araya geldi.

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası, Bulgaristan'daki köylerini terk etmek zorunda kalan 60 hane Edirne'ye gelerek, göç ettikleri köyle aynı adı taşıyan Doyran köyünü kurdu.

Atalarının göç ettiği toprakları görmek için yaz aylarında Bulgaristan'a giden köy sakinleri, burada Bulgar köylülerle tanıştı.

Türkiye ve Bulgaristan'da aynı ismi taşıyan köyün sakinleri, birbirleriyle tanışmanın mutluluğunu yaşadı.

Davet üzerine Bulgaristan'dan Edirne'ye gelen Bulgaristan'daki Doyran Köyü Muhtarı Maria Hitova ve beraberindekiler, Doyran Köyü Muhtarı Tevabil Çelik ve köy sakinleriyle bir araya geldi.

Yıllar sonra bir araya gelen altıncı kuşak torunlar, kenti gezdikten sonra Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ı ziyaret etti.

- "Dostluk bağlarını güçlendireceğiz"

Köy muhtarı Tevabil Çelik, gazetecilere, atalarının geldiği topraklarda yaşayanlarla buluşmaktan dolayı sevinç yaşadıklarını söyledi.

Aralarındaki dostluk bağının büyümesini istediklerini belirten Çelik, "Atalarımız oradan gelmiş. Arkadaşlarımız sayesinde oradaki muhtar ve köylülerle tanıştık. Onları da köyümüze davet ettik ve ağırladık. Vali Bey ile görüştük. Artık bugünden sonra onlar buraya gelecek, biz oraya gideceğiz, bu şekilde dostluk bağlarını güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan'daki Doyran Köyü Muhtarı Mariana Hitova ise büyük mutluluk yaşadıklarını dile getirdi.

Uzun yıllar önce kendi köylerinden bir grup insanın Türkiye'ye gelerek Doyran köyünü kurduklarını öğrendiklerinde heyecanlandıklarını anlatan Hitova, "Yazın bizi köyden biri ziyaret etti ve çok mutlu olduk. Altıncı kuşak bir torunun gelip atalarının izini araması bizleri çok mutlu etti. Bizi Edirne'ye davet ettiler ve çok heyecanlandık. Biz ertelemek istedik, yazın gelelim dedik ama onlar bir an önce bu buluşmayı yapmak istedikleri için bugün buradayız." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.