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EDİRNE (AA) - Edirne Huzurevi'nde "Türk Sanat Müziği ve Balkan Esintileri Konseri" düzenlendi.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Rumeli Türkleri Vakfı Türk Sanat Müziği Korosu, şef Nilgün Güler yönetiminde Türk Sanat Müziği ve Balkan ezgilerinin sevilen eserlerini seslendirdi.

Huzurevi'nde düzenlenen konsere katılan yaşlılar, söylenen şarkılara zaman zaman alkışlarıyla eşlik etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Rumeli Türkleri Vakfı Türk Sanat Müziği Korosu'na teşekkür ederek şef Nilgün Güler'e çiçek takdim etti.





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