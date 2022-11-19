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EDİRNE (AA) - Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özbaş, mesajında, dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerini gündeme taşımak amacıyla 1989'den bu yana Dünya Çocuk Hakları Günü'nün bir farkındalık günü olarak kutlandığını belirtti.

Bir toplumun en değerli varlıklarının çocuklar olduğuna dikkatİ çeken Özbaş, "Bugünü mutlu ve huzurlu kılmak, geleceğe güvenle bakmak; milli ve manevi değerlere sahip, bilimin ışığında yetiştirilen çocuklarımızla mümkündür." ifadelerini kullandı.

Özbaş, Türkiye nüfusunun büyük bölümünü oluşturan çocukların sosyal ve kültürel değerler çerçevesinde yetiştirilmesinin tüm kurumların görevi olduğunu aktardı.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak çocukların her zaman yanında olduklarını belirten Özbaş, şunları kaydetti:

"Mesleki rol ve sorumluluk gereği dünyada ve ülkemizde çocukların uğradığı, fiziksel, cinsel, sınıfsal ve psikolojik her türlü istismarın takipçisi ve ayrıca sorunların çözümünde çocuk haklarının korunması için mücadele etmeyi onur sayan sosyal hizmet mesleğinin uygulayıcılarıyız.

Çocuklarımızın iyilik halini güçlendirmek için; eğitimden sağlığa, sosyal hizmetlerden adalet sistemine kadar, bütüncül hak temelli bir yaklaşımla, Bakanlığımızın hizmet modelleri kapsamında koruyucu, önleyici ve rehabilite edici destek ile ayrımcılığın yaşanmayacağı, çocuğun yüksek yararının gözetileceği çalışmaları önemsemekte ve uygulamaktayız. Unutulmamalıdır ki sevgi, eğitim, yaşam, sağlık, korunma ve benzeri haklar çocukların en doğal haklarıdır. Çocuklarımıza yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır.

Siz değerli ve duyarlı bireylerden ricamız herhangi bir nedenden dolayı, çocuklarımız sahip olduğu haklarını yaşayamıyor ve bu haklara uzak kalıyor ise bizleri arayabilir, çocuğun üstün yararına olacak durumu bildirebilirsiniz. Alo 183 üzerinden 7 gün 24 saat çağrı merkezimizdeki uzman arkadaşlarımıza ulaşabilirsiniz."





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