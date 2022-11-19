Keşan'da ev hanımlarının ürettiği ürünler Tarım Kredi Marketlerinde satılmak üzere yola çıktı

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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde ev hanımlarının ürettiği ürünler Tarım Kredi Marketlerinde satışa sunulmak üzere yola çıktı.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin destekleriyle kurulan Trakya Emekçi Kadınlar Kooperatifi (TEKKOP) ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri arasında imzalanan ürün satış protokolü kapsamında ev hanımları kolilerce yiyecek hazırladı.

El emekleriyle hazırlanan reçel ve hamur işi ürünler, kutulara koyulduktan sonra kamyonlara yüklendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkan Vekili Şafak Uslu, kadın elinin değdiği her işte bereket ve güzellik olduğunu belirtti.

Kadınların üreterek ekonomiye ve aile bütçesine büyük katkılar sağlayabileceğinin en güzel örneğinin TEKKOOP’ta yaşandığına dikkati çeken Uslu, kadın üreticilere verdikleri desteğin ne kadar doğru bir yatırım olduğunu gördüklerini ve bununla gurur duyduklarını dile getirdi.

TEKKKOP Başkanı Ayşe Saz ise ilk sevkiyatın kooperatife ve tüm üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Daha büyük işler başarmak istediklerini belirten Saz, kendilerine destek veren Keşan Belediyesi ve Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile Tarım Kredi Kooperatiflerine teşekkür etti.

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