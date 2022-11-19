Mide ağrısı ve yanması kalp krizi belirtisi olabilir

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Servet Altay, mide yanması ve mide ağrısı benzeri rahatsızlıkların kalp krizi belirtisi olabileceğini söyledi.

Doç. Dr. Altay, AA muhabirine, kalp krizinin çok farklı bulgularla kendini gösterdiğini ifade etti.

Kalp krizinin genel olarak göğüs ağrısı, kola, çeneye ve sırta vuran ağrılarla başladığını belirten Altay, "Son dönemde özellikle mide yanması ve mide ağrısıyla başlayan kalp krizlerini gençlerde çok fazla görüyoruz." dedi.

Kalbin sağ damarının mideye komşu olan kalbin alt bölgesi ve sağ kısmını beslediğini anlatan Altay, buradaki tıkanıklığın mide ağrısını taklit eden kalp krizi belirtisi olduğunu belirtti.

Altay, birçok hastanın kalp krizi geçirdiğinin farkına varamadığını ve mide sıkıntılarını reflü ve mide yakınmasına bağladığını dile getirdi.

Hastaların mide ağrısını taklit eden kalp rahatsızlığını ciddiye almamasının ağır sonuçlar doğurduğunu anlatan Altay, şunları kaydetti:

"Bu süreçte hem ölümcül vakalar oluyor, hem hasta zaman kaybediyor. Sağlık ekiplerinin müdahalesi geç kalmış oluyor, tedavinin başarısı azalıyor ve kalp yetmezliği artıyor. Dolayısıyla mide yanmasına dikkat etmemiz gerekiyor.

Kalbin sağ damarı hem kalbin sağ tarafını besliyor hem de midenin üst kısmıyla komşu olan kalbin alt kısmını besliyor. Dolayısıyla bu damarın tıkanması mideye komşuluk yaptığı için mide ağrısı gibi kendini gösterebiliyor. İnsanlar bunu bilmediği zaman hastaneye başvurmakta zaman kaybedebiliyorlar. Mide yanması şikayetlerini taklit eden bir ağrı yaşanıyor. O yüzden özellikle riskli hastalar, ailesinde kalp hastalığı olanlar, şeker ve tansiyonu olan hastalar ile obez hastalar mide yanmasını ciddiye almalılar. Özellikle geçmeyen mide yanması, eforla ortaya çıkan mide yanmalarında muhakkak acile başvurmalarını ve kardiyolojik bir muayeneden geçmelerini öneriyoruz."





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