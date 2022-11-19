Keşan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı törenle kutlandı

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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Nefes Yolu'nda devam etti.



Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.



Törende konuşan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan'ın misafirperver ve merhametli bir ilçe olduğunu söyledi.



Ancak Keşan'ın vatan sevgisinin her şeyin üzerinde olduğunu vurgulayan Helvacıoğlu, "Bundan yıllar önce mavi rüyaları, kara kabuslara çevirmek için geldiler. O yıllarda Keşan halkının feryadı arşa yükseldi. 19 Kasım'da, bağımsız yaşama isteğimizin en açık ifadesini gösterdik. Boyun eğmedik, kendimize kelepçe taktırmadık. İstiklalimizin salasını okutmadık. Kurtuluşun kutlu olsun Keşan." dedi.



Tören, halk oyunları ekiplerinin gösterilerinin ardından resmi ve sivil araç geçişi ile devam etti. Sivil araç geçişinde, Keşan Lokantacı, Kahveci ve Otelciler Esnaf Odası'nca hazırlanan 100. yıl pastası Helvacıoğlu tarafından kesildi.



Düğün alayının da canlandırıldığı geçiş töreninde, araçlardan hediye dağıtıldı. Törene AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal ile Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz da katıldı.

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