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Edirne'de nişanlısının evinin önünde silahla vurulan damat yaralandı

AA

Edirne'de nişanlısının evinin önünde silahla vurulan damat yaralandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, kına gecesi öncesi gittiği nişanlısının evinin önünde silahla vurulan damat tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, damat H.S, otomobiliyle nişanlısı G.Z'nin Çavuşbey Mahallesi'ndeki evine gitti.

H.S, otomobilden indiği esnada şüphelilerin kullandığı araçtan açılan ateşle yaralandı.

Yaralı H.S, yakınları tarafından kentteki özel bir hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı, olay yerini inceledi.

Olaya karıştığı iddia edilen 2 şüpheli kent çıkışında polislerce yakalandı.

H.S. ile G.Z'nin, akşam saatlerinde G.Z'nin evinin önünde kına gecesi töreni yapmayı planladığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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