Meriç Nehri'nden köpüklenme iddiaları üzerine numune alındı

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EDİRNE (AA) - Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Meriç Nehri'nin bazı bölümlerinde köpüklenme görüldüğü iddiası üzerine sudan numune aldı.

Ekipler, köpüklenme ve kirlilik iddiaları üzerine nehirde inceleme yaptı.

Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nün çevresinde inceleme yapan ekipler, sudan numune aldı. Olası bir kirliliğin kaynağını tespit etmek için çalışma başlatıldı.

Ekipler, incelemelerinde köpüklenmeye rastlamadı.

Nehrin su akışının yavaşladığı kıyı kesimlerinin bazı bölgelerinde yosun birikintisi ve plastik atıklar gözlendi.











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