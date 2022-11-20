İpsala'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı törenle kutlandı

EDİRNE (AA) - İpsala ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal burada yaptığı konuşmada, krallıklara başkentlik, uygarlıklara ev sahipliği yapmış ilçelerinin insanlığa yön veren yapısıyla tarihte önemli bir yer tutmayı başardığını belirtti.

"İpsala güler yüzlü samimi insanları ile bölgemizin incisi bizim ise göz bebeğimizdir." diyen Ünsal, "Allah bizi sizlerin karşısında mahcup etmesin dilekleriyle çıktığımız bu yolda üç buçuk yıldır siz değerli hemşerilerime hizmet etmek için canı gönülden mücadele ediyoruz. Biliyoruz ki halka hizmet hakka hizmettir. Halktan uzak ve kopuk projeler yerine halkımızın ihtiyaçlarını hep öncelikli tuttum ve bunun mutluluğunu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Törene, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Garnizon Komutanı Yarbay Ahmet Ferit Gürbüz ve vatandaşlar katıldı.

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