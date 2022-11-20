Saadet Partisi İpsala ilçe kongreye hazırlanıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Saadet Partisi İpsala ilçe kongresi hazırlıklarını sürdürüyor.

Saadet Partisi Edirne İl Teşkilat Başkanı Mehmet Akif İriş, yaptığı yazılı açıklamada, İpsala İlçe teşkilatı 7. Olağan Kongresini 27 Kasım Pazar günü Saat: 14.00'te İpsala Belediyesi düğün salonunda gerçekleştireceklerini belirtti.

Kongreyle ilgili tüm hazırlıkların yapıldığını bildiren İriş, "Yarım asrı aşkın bir zamandır 'Milli Görüş' çizgisinde siyaset yapan partimizin İpsala'da olağan kongresine hazırlanıyoruz. Genel İdare Kurulu Üyemiz Mustafa İriş ve İl Başkanımız Av. Sinan Tekin de kongreye iştirak edecekler." ifadelerini kullandı.



Saadet Partisi İpsala ilçe teşkilatı yönetiminin yeni katılımlarla daha güçlü hale geleceğine de vurgu yapan İriş, ilçede güzel, iyi ve faydalı hizmetler olacağına inandıklarını belirtti.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.