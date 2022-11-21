Trakya Doğa Sporları Kulübü Derneği Almanya'da proje etkinliğine katıldı

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EDİRNE (AA) - Trakya Doğa Sporları Kulübü Derneği (TRAKDOSK) SociPORT Projesi ekibi, Almanya'da proje etkinliğine katıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği Erasmus+ Spor programı kapsamında desteklenen, TRAKDOSK'un partneri olduğu, özel gereksinimli çocuk ve gençlerin spora katılımını ve fırsat eşitliğini arttırmak, özgüvenlerini güçlendirmek amacıyla yürütülen SociPORT Projesi'nin etkinliği Almanya'nın Münih kentinde yapıldı.

Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi ev sahipliğindeki iki gün süren etkinlikte projenin amaçları, faaliyetler ve çıktılar, proje revizyonu amaçları, faaliyetler, final raporu ve finansal raporlar üzerine çalışmalar yapıldı.



Derneği Sebahattin Akdağ, Bülent Bacıoğlu ve Erdem Demiröz temsil etti.

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