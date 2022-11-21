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EDİRNE (AA) - TBMM Kadın - Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İpsala Karma Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulacağı alanda incelemelerde bulundu.

Aksal, yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığınca İpsala'da organize sanayi bölgesi kurulması için uygun görülen alanda inceleme yaptıklarını belirten Aksal, OSB'nin Edirne'nin ve bölgenin gelişmesine katkı sunacağını ifade etti.

Aksal'a İpsala İlçe Başkanı Hakan İlkdoğmuş da eşlik etti.

-TÜ'de sergi açıldı



Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesinde, Prof. Dr. Ali Muhammet Bayraktaroğlu küratörlüğünde "Fotoğraf Atölyesi II" sergisi açıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, sergide öğrencilerin çalışmalarından oluşan 25 fotoğraf yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayraktaroğlu, öğrencilerin iki yıldır aldıkları eğitim doğrultusunda, çektikleri fotoğrafları sergi aracılığıyla sanatseverlerin beğenisine sunduklarını belirtti.

Öğrencileri tebrik eden Bayraktaroğlu "Bu vesileyle Dekanımız Prof. Melahat Tüzün’e ve bizleri yalnız bırakmayan öğretim elmanı meslektaşlarıma da huzurunuzda ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dekanımız, öğrenci odaklı bir idari anlayışa sahip olmasından ötürü öğrencilerimizin sergilerini desteklemektedir. Bu anlayışla hiç boş kalmayan bir sergi salonumuzun olması da fakültemiz için oldukça önemli" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte konuşmaların ardından öğrencilere sertifikaları verildi. Daha sonra öğrencilerin çalışmalarının yer aldığı sergi gezildi.

Sergi, 15 Kasım tarihine kadar açık kalacak.

- TÜ'de diyabet hastalığı anlatıldı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Hastanesi’nde, "14 Kasım Dünya Diyabet Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

TÜ Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı tarafından düzenlenen etkinlikte toplum genelinde sık görülen diyabet hastalığına dikkat çekildi.

Tedavi gören diyabet hastası çocuklar ve ailelerin katılımıyla gerçekleşen programda diyabetin önemi, korunma ve tedavide izlenecek yollar hakkında bilgi verildi.

TÜ Hastanesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Tütüncüler, diyabetli yaşamda egzersiz, diyet, eğitim ve insülinin önemini aktardı.

Diyabet hastalığının önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinlikte, diyabetik çocuk ve ergenler profesyonel sporlarda, eğitim yaşamında ve diğer pek çok alanda gösterdikleri başarı öykülerini katılımcılarla paylaştı.

Diyabette erken teşhisin çok önemli olduğunu vurgulayan Tütüncüler, insülin, beslenme, egzersiz ve eğitimin önemine dikkat çekti.

Günümüzde çocuklarda şişmanlığın da giderek artış göstermesiyle birlikte Tip-2 diyabet de görmeye başladıklarını aktaran Tütüncüler "Ailelerin özellikle beslenmeye dikkat etmesi, çocuklarını mutlaka fiziksel aktiviteye yönlendirmesi, kilo alımından koruması çok önemli." ifadelerini kullandı.





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