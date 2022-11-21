Edirne Ticaret Borsası

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EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 13,122 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Ayçiçeği Kg 11,269 13,122 Buğday Kg 6,001 6,829 Süpürge teli Kg 5,500 5,500 Dana Kg 54,60 65,500

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