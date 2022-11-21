EDİRNE (AA) - Edirne'de Cumhuriyet Çiftliği'nde yetişen buğdaylardan elde edilen unla yapılan hamur işlerinin sunumu gerçekleştirildi.



İkiz Evler'de bulunan Mutfak Atölyesi'nde düzenlenen programda, kursiyerlerin yaptığı hamur işi ürünler ve ekmek çeşitleri sergilendi.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kursiyerlerin yaklaşık 2 aylık çalışma sonunda el emeği ürünlerin sergilendiğini belirtti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan öncülüğünde başlattıkları ata tohumu buğdayı üreterek una çevirdiklerini anlatan İşcan, "Gelecek kuşaklara sağlıklı ürünler sunabilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Temin ettiğimiz tüm doğal tohumları çoğaltarak üreticilerle buluşturuyoruz. Geleceğe sağlıktı tohumlar ulaştırmak için çalışmalarımız devam ediyor."dedi.

Konuşmanın ardından programa katılanlar yapılan hamur işi ürünlerin tadına baktı.

- Keşan'da kurtuluş yıldönümü etkinlikleri değerlendirildi

Keşan'da oda, borsa ve meslek odaları Keşan ilçesinin kurtuluşu nedeniyle düzenlenen etkinlikleri değerlendirdi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Selim Sesler Konferans ve Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Keşan'ın kurtuluşunun 100. yılını geride bıraktıklarını belirterek heyecanla kutladıkları kurtuluş yıldönümünde tüm ilçenin tek yürek olduğunu belirtti.

Keşan'ın 2. yüzyılına emin adımlarla yürüyeceğinin kararlılığını ortaya koyduğuna vurgu yapan Helvacıoğlu, "İlk yüzyıl biz yöneticilere nasip oldu. İkinci yüzyıl da çocuklarımız ve torunlarımıza nasip olacak inşallah. İnşallah bu büyük mirası ve bu örnek birliktelik ruhunu gelecek nesillere taşıyacağız. Mazimizin güzel ve güçlü hatırasını kenetlenerek yaşatan tüm hem hemşerilerimize de canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tekrar Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahramanlarımıza, şehitlerimize ve gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyorum." dedi.

Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı da kurtuluş yıldönümü programı kapsamında "100 Yılın İndirimleri Keşan’da" etkinliğini büyük bir titizlik ile gerçekleştirdiklerini, ilçede tüm sokaklarında eş zamanlı etkinlikler düzenleyerek, üyelerin ve yerel İşletmelerin kış ayına girmeden önce işlerini arttırmaya yönelik katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, Keşan Lokantacı Kahveci ve Otelciler Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Çakmak, Keşan Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Esnaf Odası Başkanı Hasan Kocaman, Keşan Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Mutlu Gezer, Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Esnaf Odası Başkan Vekili Mustafa Çakır da programda bir konuşma yaptı.

-Şarkıcı Haluk Levent konser verecek



İpsala'nın kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında Haluk Levent sahne alacak.

İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, yaptığı açıklamada, İstanbul'daki terör saldırısı nedeniyle erteledikleri Haluk Levent konserinin 30 Kasım'da düzenleneceğini belirtti.

Cumhuriyet Meydanı'nda saat 20.00'da başlayacak konsere tüm İpsalalıları davet eden Ünsal, "Serhat ilçemiz İpsala'mızın kurtuluşunun 100. yılını Haluk Levent konseriyle büyük bir coşku ile kutlayacağız. Tüm hemşerilerimi konsere davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

- İpsala'da ağız ve diş taraması yapıldı

İpsala'da ağız ve diş taraması yapıldı.

İpsala Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, merkezde görevli diş hekimi Fatih Arslan tarafından İpsala Özel Yeni Hayat Bakımevinde kalan yaşlılara yönelik ağız ve diş sağlığı taraması gerçekleştirildi. ​​​​​​​

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