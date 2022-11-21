Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'den kısa kısa

AA

Edirne'den kısa kısa

EDİRNE (AA) - Edirne'de Cumhuriyet Çiftliği'nde yetişen buğdaylardan elde edilen unla yapılan hamur işlerinin sunumu gerçekleştirildi.

İkiz Evler'de bulunan Mutfak Atölyesi'nde düzenlenen programda, kursiyerlerin yaptığı hamur işi ürünler ve ekmek çeşitleri sergilendi.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kursiyerlerin yaklaşık 2 aylık çalışma sonunda el emeği ürünlerin sergilendiğini belirtti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan öncülüğünde başlattıkları ata tohumu buğdayı üreterek una çevirdiklerini anlatan İşcan, "Gelecek kuşaklara sağlıklı ürünler sunabilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Temin ettiğimiz tüm doğal tohumları çoğaltarak üreticilerle buluşturuyoruz. Geleceğe sağlıktı tohumlar ulaştırmak için çalışmalarımız devam ediyor."dedi.

Konuşmanın ardından programa katılanlar yapılan hamur işi ürünlerin tadına baktı.

- Keşan'da kurtuluş yıldönümü etkinlikleri değerlendirildi

Keşan'da oda, borsa ve meslek odaları Keşan ilçesinin kurtuluşu nedeniyle düzenlenen etkinlikleri değerlendirdi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Selim Sesler Konferans ve Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Keşan'ın kurtuluşunun 100. yılını geride bıraktıklarını belirterek heyecanla kutladıkları kurtuluş yıldönümünde tüm ilçenin tek yürek olduğunu belirtti.

Keşan'ın 2. yüzyılına emin adımlarla yürüyeceğinin kararlılığını ortaya koyduğuna vurgu yapan Helvacıoğlu, "İlk yüzyıl biz yöneticilere nasip oldu. İkinci yüzyıl da çocuklarımız ve torunlarımıza nasip olacak inşallah. İnşallah bu büyük mirası ve bu örnek birliktelik ruhunu gelecek nesillere taşıyacağız. Mazimizin güzel ve güçlü hatırasını kenetlenerek yaşatan tüm hem hemşerilerimize de canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tekrar Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahramanlarımıza, şehitlerimize ve gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyorum." dedi.

Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı da kurtuluş yıldönümü programı kapsamında "100 Yılın İndirimleri Keşan’da" etkinliğini büyük bir titizlik ile gerçekleştirdiklerini, ilçede tüm sokaklarında eş zamanlı etkinlikler düzenleyerek, üyelerin ve yerel İşletmelerin kış ayına girmeden önce işlerini arttırmaya yönelik katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, Keşan Lokantacı Kahveci ve Otelciler Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Çakmak, Keşan Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Esnaf Odası Başkanı Hasan Kocaman, Keşan Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Mutlu Gezer, Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Esnaf Odası Başkan Vekili Mustafa Çakır da programda bir konuşma yaptı.

-Şarkıcı Haluk Levent konser verecek

İpsala'nın kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında Haluk Levent sahne alacak.

İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, yaptığı açıklamada, İstanbul'daki terör saldırısı nedeniyle erteledikleri Haluk Levent konserinin 30 Kasım'da düzenleneceğini belirtti.

Cumhuriyet Meydanı'nda saat 20.00'da başlayacak konsere tüm İpsalalıları davet eden Ünsal, "Serhat ilçemiz İpsala'mızın kurtuluşunun 100. yılını Haluk Levent konseriyle büyük bir coşku ile kutlayacağız. Tüm hemşerilerimi konsere davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

- İpsala'da ağız ve diş taraması yapıldı

İpsala'da ağız ve diş taraması yapıldı.

İpsala Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, merkezde görevli diş hekimi Fatih Arslan tarafından İpsala Özel Yeni Hayat Bakımevinde kalan yaşlılara yönelik ağız ve diş sağlığı taraması gerçekleştirildi. ​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öğrencilerin atık yağlardan yaptığı sabunların Trakya Üniversitesi birimlerinde kullanılması hedefleniyor
YEREL HABERLER Öğrencilerin atık yağlardan yaptığı sabunların Trakya ...
Yunanistan'a kaçmak isteyen 1 PKK şüphelisi yakalandı (2)
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçmak isteyen 1 PKK şüphelisi yakalandı ...
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Yunanistan'a kaçmak isteyen 1 PKK şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçmak isteyen 1 PKK şüphelisi yakalandı
Trakya Doğa Sporları Kulübü Derneği Almanya'da proje etkinliğine katıldı
YEREL HABERLER Trakya Doğa Sporları Kulübü Derneği Almanya'da proje ...
(Görüntülü) EDİRNE - BÜRO MEMUR-SEN BAŞKANI YAZGAN 3600 EK GÖSTERGE SİSTEMİ SİL BAŞTAN DÜZENLENMELİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) EDİRNE - BÜRO MEMUR-SEN BAŞKANI YAZGAN ...
Saadet Partisi İpsala ilçe kongreye hazırlanıyor
YEREL HABERLER Saadet Partisi İpsala ilçe kongreye hazırlanıyor
Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken ...
İpsala'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı törenle kutlandı
YEREL HABERLER İpsala'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı ...
Büro Memur-Sen Başkanı Yazgan: 3600 ek gösterge sistemi sil baştan düzenlenmeli
YEREL HABERLER Büro Memur-Sen Başkanı Yazgan: 3600 ek gösterge ...
Marmara için 'kuvvetli fırtına' uyarısı
YEREL HABERLER Marmara için 'kuvvetli fırtına' uyarısı
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisine tutuklama
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisine ...
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi ...
Meriç Nehri'nden köpüklenme iddiaları üzerine numune alındı
YEREL HABERLER Meriç Nehri'nden köpüklenme iddiaları üzerine numune ...
(Görüntülü)DÜĞÜN ARİFESİNDE, NİŞANLISININ OTURDUĞU CADDEDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI
YEREL HABERLER (Görüntülü)DÜĞÜN ARİFESİNDE, NİŞANLISININ OTURDUĞU ...
Düğün arifesinde, nişanlısının oturduğu caddede silahlı saldırıya uğradı
YEREL HABERLER Düğün arifesinde, nişanlısının oturduğu caddede ...
Edirne'de nişanlısının evinin önünde silahla vurulan damat yaralandı
YEREL HABERLER Edirne'de nişanlısının evinin önünde silahla vurulan ...
Keşan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı törenle kutlandı
YEREL HABERLER Keşan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı ...
Mide ağrısı ve yanması kalp krizi belirtisi olabilir
YEREL HABERLER Mide ağrısı ve yanması kalp krizi belirtisi olabilir
(Görüntülü)5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
(Görüntülü)KEŞAN&#039;IN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 100&#039;ÜNCÜ YILI KUTLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)KEŞAN'IN DÜŞMAN İŞGALİNDEN ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.