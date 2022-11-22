Edirne'de çok miktarda makaron ve elektronik sigara kartuşu ele geçirildi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de bir otomobilde gümrük kaçağı 10 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 800 elektronik sigara kartuşu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otoban gişelerinde şüpheli M.V'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, gümrük kaçağı 10 bin makaron, 800 elektronik sigara kartuşu ve 66 şişe içki ele geçirildi.

Şüpheli M.V. hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.







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