Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelileri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerince dün İpsala ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelileri Ş.T. ve İ.Ş'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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