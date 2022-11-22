Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonda şüpheliler H.G, A.E, A.Y, C.B, S.G, T.K. ile Y.E.B. gözaltına alındı.

Üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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