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EDİRNE (AA) - Edirne İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı'yı ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Edirne'de yürütülen eğitim çalışmalarına ilişkin konular ele alındı.

Vali Yardımcısı Ciğerci, Milli Eğitim Müdürü Arpacı'ya çalışmalarında başarı diledi.

- Kaymakam Kaya'nın köy ziyaretleri

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, ilçeye bağlı Domurcalı köyünü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, köyde incelemede bulunan Kaya, köy muhtarından yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Köy sakinleriyle bir araya gelen Kaya, sorun ve talepleri dinledi.

Kaymakam Kaya'ya ziyaretlerinde kurum müdürleri de eşlik etti.

- Keşan'da yol yapım çalışması

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçe genelinde yol ve kaldırım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Çalışmaları yerinde takip eden Helvacıoğlu, ihtiyaç duyulan yenilemelerin belediye ekiplerince gerçekleştirildiğini belirtti.

Yol ve kaldırım yapım çalışmalarının aralıksız devam ettiğini aktaran Helvacıoğlu, "Şehir merkezi trafiğini rahatlatacak uygulamaları hayata geçirdiğimiz cadde ve sokaklarda hem araç hem de yaya konforunu sağlamak amacıyla yenileme projelerimiz sürüyor." ifadelerini kullandı.



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