Edirne'de Dünya Diş Hekimleri Günü kapsamında tören düzenlendi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, Dünya Diş Hekimleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören, anıta çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda konuşan Edirne Diş Hekimleri Odası Başkanı Hasret Kolcular, Türkiye'de 46 bin diş hekiminin ağız ve diş sağlığı hizmeti sunduğunu söyledi.

Kolcular, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ışığında tüm diş hekimlerinin ağız ve diş hizmeti sunumunda bilgilerini güncelleyerek vatandaşlara nitelikli ağız ve diş sağlığı hizmetlerine ulaşmasını sağlamak için çalıştıklarını belirtti.

Sağlıkta şiddetin önlenmesi için mücadele ettiklerini ifade eden Kolcular, "Ülkemizde yaşanan sağlıkta şiddet vakalarına karşı, yasal önlemlerin titizlikle uygulanmasını yakın takiple devam edeceğiz. Diş hekimlerinin çalışma hayatında karşılaştıkları şiddet ve mobbing gibi mesleğimizi ve meslektaşlarımızı ilgilendiren pek çok sorunla mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.



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