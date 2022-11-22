Trakya'da etkili olan yağış, kuru toprağa ekilen buğdayın çimlenmesine yetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - EKİP - Trakya'da kurak geçen günler sonrası etkili olan yağış, buğdayın çimlenmesini sağlayarak çiftçinin endişesine son verdi.

İklim değişikliği ve kuraklığın etkisiyle son yıllarda buğday ekim döneminin kasım ayına sarktığı Trakya'da, ayın ilk yarısının kurak geçmesi nedeniyle çiftçi, buğday tohumunu kuru toprağa ekti. Uzmanların, bu yıl normalin üzerinde kuraklık yaşandığına işaret ettiği, çiftçilerin yağmur duasına çıktığı Trakya'da beklenen bereket geçen hafta geldi.

Lokal yağışlar kuru toprağa ekilen tohumların çimlenmesi için yeterli oldu ancak buğdayın gelişimi için yağışların devam etmesi gerektiği belirtildi.

- "Yeterli nem oluştu"

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, eylül ve ekim aylarında iyi yağış almayan kentte üreticilerin kuru toprağa ekim yaptığını söyledi.

Ekim sonrası belirli aralıklarla düşen yağışın buğdayın çimlenmesine yardımcı olduğunu belirten Arabacı, "Son günlerde bölgesel değişiklikler var ama metrekareye aşağı yukarı 15-20 kilo yağış aldık, buğdayın çıkmasını sağlayacak yeterli nem oluştu." dedi.

Arabacı, ürünün bundan sonra kök salma aşamasında daha fazla yağışa ihtiyaç duyduğunu hatırlattı. Gelecek günlerde belirli aralıklarla yağış beklendiğini ifade eden Arabacı, "Toprakta 4-5 parmak alanda nem var ama onun altı kuru hala. İnşallah önümüzdeki günlerde de yağış düşer ve buğdayın gelişimiyle ilgili bir sıkıntı olmadan gelişmeye devam eder. Hayırlı bir sezon olur diye umuyorum." diye konuştu.

- "Yağışlar istikrarlı değil, bölgesel olarak yağış aldık"

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da, kentte uzun yıllar görülmeyen tarımsal kuraklıkla karşı karşıya kalındığını kaydetti.

Şaylan buğday ekim döneminde yağışların olmaması nedeniyle tohumların kuru toprağa ekildiğini anımsattı.

Çiftçiyi zor günler beklediğini vurgulayan Şaylan, "Yağışlar istikrarlı değil, bölgesel olarak yağış aldık. Önümüzdeki günlerde yağış bekliyoruz. Şayet o yağışlar olursa buğday çıkışında bir sorun yaşamayız. Ama o yağışlar görülmezse ekilen buğdayda da sıkıntı yaşayacağımız muhakkak." dedi.

Şaylan, yağmurlu günlerin devam etmesi halinde buğdayın iyi bir gelişim sağlayacağına işaret etti.

- "Bu sene çiftçilerimiz kurak bir dönem geçiriyor"

Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı da kurak bir dönem yaşandığını söyledi.

Saygı, çiftçilerin şu an için buğday ekiminde bir sıkıntı yaşamadığını aktaran Saygı, kanola eken çiftçilerin yağış beklediğini kaydetti.

Tekirdağ'da çiftçilerin yağış olmamasına rağmen tarlalarını ektiğini belirten Saygı, "Bu sene çiftçilerimiz kurak bir dönem geçiriyor. Kurak olmasına rağmen çiftçilerimiz tarlalarını ekti. Tekirdağ'da çiftçilerimiz, yüzde 90'a yakın ekim yaptı. Buğday eken çiftçilerimizde bir sıkıntı yok ancak kanola eken çiftçilerimiz için yağış şu an çok önemli. Bundan sonra etkili olacak yağış çiftçiyi sevindirecek." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.