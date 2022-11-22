Edirne Ticaret Borsası

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EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 6,568 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday

Kg 6,100 6,568 Ayçiçeği

Kg 11,830 13,056

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