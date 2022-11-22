Edirne'de darp ve gasp iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir kişinin otostop yaparak bindiği araçta darbedilip, parasının da gasbedildiği iddiasına ilişkin 5 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, V.D. 17 Kasım'da kent merkezinde otostop yaparak bindiği araçtaki şüpheliler tarafından darbedilerek bir miktar parasının da gasbedildiğini iddia etti.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aracın Uzunköprü ilçesinde olduğunu tespit etti.
Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle koordineli yapılan çalışma sonucunda 5 şüpheli, kullandıkları araçla yakalandı.
İşlemlerin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.